7 أطعمة لإضافة الفيتامينات والزنك إلى نظامك الغذائي بشكل طبيعي

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر الفيتامينات والزنك ذات أهمية خاصة لأنها تساعد جهاز المناعة في الجسم، ومن المهم تناول نظام غذائي متوازن في جميع الأوقات وغنى بالمصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن وإليك بعض الطرق السهلة لإدراجها في النظام الغذائي.

ووفقا لموقع " NDTV Food " يوصى خبراء التغذية في جميع أنحاء العالم بأن يتبع الناس نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل الفيتامينات والزنك والمعادن والبروتينات والدهون والكربوهيدرات من أجل الحفاظ على الصحة المثلى.



إليك 7 فيتامينات وأطعمة غنية بالزنك لك:

1- الشوفان

يوفر الشوفان العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة ، وهي مرتبطة بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. يوفر نصف كوب من الشوفان 105 مجم من الزنك وهو غني بالألياف وبيتا جلوكان وفيتامين B6 والفولات ، يساعد الشوفان على تنظيم مستويات الكوليسترول وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مثل البقوليات.

2- الكاجو

الكاجو مصدر ممتاز للزنك الطبيعي من النباتات. سواء تم تناولها نيئة أو محمصة ، فإنها توفر حوالي 105 ملغ من الزنك، فهي غنية بفيتامين أ وفيتامين ك والنحاس وحمض الفوليك والدهون الصحية غير المشبعة. وبالتالي فإن تناول الكاجو يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز الكوليسترول الصحي.

3- الفواكه الحمضية والتوت

يقال أن فيتامين سي يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء ، والتي تعتبر أساسية لمحاربة الالتهابات ، جميع ثمار الحمضيات تقريبًا غنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون والأناناس والليمون الحلو والجريب فروت وما إلى ذلك - لديك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. لا ينتج الجسم فيتامين سي أو يخزنه ؛ وبالتالي ، فإن تناول فيتامين سي بشكل يومي له أهمية قصوى. الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي للنساء البالغات هي 75 مجم و 90 مجم للرجال.

4- البروكلي والسبانخ

البروكلي مليء بالفيتامينات والمعادن، معبأ بالفيتامينات A و C و E ، بالإضافة إلى الألياف والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى ، يعتبر البروكلي من أصح الخضروات التي نضعها على أطباقنا، من ناحية أخرى ، فإن السبانخ ليست غنية بفيتامين ج فقط ، ولكنها غنية أيضًا بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين - وكلاهما يزيد من قدرات جهاز المناعة لدينا على مكافحة العدوى، على غرار البروكلي ، يكون السبانخ أكثر صحة عند طهيه بأقل قدر ممكن بحيث يحتفظ بمغذياته.

5- الأسماك الزيتية مثل التونة والسلمون

تحتوي الأسماك على مستويات عالية من العناصر الغذائية والبروتينات ، وخاصة الأسماك الزيتية ، مثل السلمون والتونة أنها توفر الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك فيتامينات ب ، والزنك ، والحديد ، كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، التي تساعد في تحسين نشاط العضلات ، ووظيفة المناعة ، والهضم والخصوبة.

6- الزبادي

يعتبر الزبادي مفيدًا لدفاعات الجسم المناعية وصحة الأمعاء،و يمنحنا الزبادي بكتيريا جيدة من أجل أمعاء صحية ، كما يوفر ما يكفي من الزنك للجسم، كوب من اللبن الرائب / اللبن يحتوي على 105 مجم من الزنك، إنه حقًا أحد أفضل الخيارات للمساعدة في الهضم والمساعدة في تعزيز المناعة، يعتبر الزبادي أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين د ويمكن أن يساعد في تقوية عظامنا.

7- الزنجبيل

إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا لفيتامين سي ، يحتوي الزنجبيل أيضًا على بيتا كاروتين، يتم تحويل هذا في الجسم إلى فيتامين أ الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، يلعب دورًا مهمًا في توفير مستوى لائق من مضادات الأكسدة لجسمنا، يمكن اعتباره حارسًا شخصيًا خاصًا بنا ، يحمينا من الأكسدة والأمراض، كما يزيد الزنجبيل من عملية التمثيل الغذائي ويثبت مستوى السكر في الدم في الجسم.