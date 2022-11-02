للمرة الثانية خلال شهر.. بايدن يخطئ فى سبب وفاة ابنه "بو" ويخلط بين حربين

كتبت رباب فتحى

للمرة الثانية فى غضون أسابيع، أخطأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال خطاب ألقاه فى فلوريدا، الثلاثاء، وقال إن نجله الراحل بو فقد حياته أثناء خدمته في العراق، متناسيا أن ابنه توفى بسبب مرض السرطان.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن بايدن كان يناقش التضخم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي في جنوب فلوريدا عندما خلط لأول مرة بين حرب العراق والعملية الروسية العسكرية فى أوكرانيا ، ثم قال إنه كان يفكر في الصراع السابق بسبب ابنه.

وقال الرئيس "يتحدثون عن التضخم.. التضخم مشكلة عالمية في الوقت الحالي بسبب الحرب في العراق وتأثيرها على النفط وما تفعله روسيا.. عفوا، الحرب في أوكرانيا، أنا أفكر في العراق لأن هذا هو المكان الذي مات فيه ابني."

وأوضحت الصحيفة أن بو بايدن توفي بعد معركة مع سرطان الدماغ في مايو 2015 في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند ، عن عمر يناهز 46 عامًا. وعاد من الخدمة لمدة عام في العراق في سبتمبر 2009 ، حيث خدم في الجيش كمحام في لواء الحرس الوطني بولاية ديلاوير.

بعد دقائق قليلة من بيانه غير الدقيق عن بو ، أشار بايدن إلى وفاة ابنه مرة أخرى أثناء مناقشة سعر الأدوية التي تصرف بوصفة طبية. هذه المرة ذكر الرئيس بشكل صحيح سبب وفاة نجله. وقال بايدن: "ابني الذي مات بسبب المرحلة الرابعة من الورم ، كانت تكلفة هذه الأدوية باهظة".

وقال جو بايدن في الماضي إنه يعتقد أن بو ، الذي شغل أيضًا منصب المدعي العام لولاية ديلاوير ، تعرض لحروق سامة أثناء خدمته والتي ربما تسببت في إصابته بالسرطان.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه عام 2019 "من وجهة نظري ، لا يمكنني إثبات ذلك بعد ، لقد عاد وهو مصاب بالمرحلة الرابعة من الورم. لقد عاش ثمانية عشر شهرًا ، وهو يعلم أنه سيموت".

من غير الواضح ما إذا كان الرئيس يشير إلى الآثار المزعومة للحرق بمواد سامة يوم الثلاثاء أو ما إذا كانت زلة لسان جديدة.

وفي 13 أكتوبر، ارتكب الرئيس نفس الخطأ خلال خطاب ألقاه في كولورادو ، حيث قال للجمهور إن بو "فقد حياته في العراق".