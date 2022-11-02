كيف تحولت مصانع كيما من الخسارة لربح 651.4 مليون جنيه؟.. 8 معلومات تجيب

كتب عبد الحليم سالم

تعقد شركة كيما ،إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الجمعية العامة العادية الأحد القادم الموافق 6 نوفمبر الجاري، فيما أظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، خلال العام المالي الماضي 2021-2022، تحولها من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي. .تعرف على التفاصيل

1 - أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحاً بلغت 689.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.

2 – وذلك مقابل خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

3 - ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 4.44 مليار جنيه.

4 - مقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

5 - أرجعت الشركة تحولها للربحية إلى زيادة إيرادات المبيعات وقيمة إيرادات الاستثمار وانخفاض الفوائد المدينة بقيمة 130 مليون جنيه.

6 - وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، على اتفاق التسوية الودية لإنهاء كافة المنازعات القائمة بشأن مشروع الأمونيا واليوريا والموقع في 11 مايو الماضي مع شركة تكنيمونت الإيطالية وتفويض المهندس محمد حسنين رضوان الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للتوقيع.

7 - تم إرسال الاتفاقية إلى لجنة فض منازعات عقود الاستثمار بوزارة العدل للبدء في الإجراءات القانونية المطلوبة لاعتمادها.

8 - قرر مجلس الإدارة على مد أجل خدمات التشغيل والصيانة لمصنع الأمونيا واليوريا مع شركة تكنيمونت الإيطالية .