تفاصيل نجاح المفاوضات بين كيما وتكنومينت الإيطالية لإنهاء الخلافات وتطوير المصنع القديم

كتب عبد الحليم سالم

‏تم الانتهاء من اتفاقية تسوية النزاعات القائمة بين شركتي كيما ،وتكنومينت الإيطالية الخاصة بعطل ضاغط ثاني أكسيد الكربون ،وتوقف المصنع عن الإنتاج فى سبتمبر 2020، وعرضها على لجنة فضل منازعات الاستثمار بوزارة العدل.

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" إن نجاح المفاوضات ،جاء نتيجة جهود كبيرة استمر تقريبا لعامين ، و تشمل النقاط التي تكفلت تسوية النزاعات القائمة بين الشركتين.

أولا تنازل شركة تكنومينت عن كافة المتطلبات المتقدمة من طرفها ،فيما عدا المطالبة بالتعويض عن تحرير سعر الصرف وفقا لما تقرره السلطة المختصة بوزارة الإسكان ومجلس الوزراء.

ثانيا تنازل شركة كيما عن كافة متطلبات بالتعويض عن التأخير في تنفيذ مكونات التعاقد باستثناء المبالغ الخاصة باستهلاك المرافق.

‏ثالثا قيام شركة كيما بإسناد عقد التشغيل والصيانة لمصنع يوريا والأمونيا لمدة عامين على أن تكون تكلفة العام الأول بقيمة 7.8 مليون دولار والعام الثاني بقيمة 4.2 مليون دولار، على أن يكون العام الثاني مجانا في حال قيام شركة كيما بترسية مشروع حامض النيتروجين ونترات الأمونيا على شركة تكنومينت الإيطالية .

رابعا قيام شركة كيما بإسناد مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيا لشركة تكنومينت بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة ،وفقا للعرض المقدم منها بتاريخ 5 أبريل 2020 بقيمة 186 مليون دولار و995 مليون جنيه ، على أن يتم صياغة التعاقد قانونيا من مكتب قانوني في صورة مذكرة تفاهم واتفاق .