وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن طائرات من طراز "إف-15 كيه" و"كيه إي-16" أطلقت صواريخ دقيقة التوجيه في المياه شمال خط الحد الشمالي في البحر الشرقي، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى جنوبا عبر خط الحد الشمالي، وفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وأضافت أن صواريخ الجنوب سقطت في منطقة شمال خط الحد الشمالي على مسافة تعادل تقريبا تلك التي سقط بها صاروخ الشمال.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة" رد جيشنا يؤكد عزمنا على الرد بحزم على أي استفزازات (من جانب كوريا الشمالية) ويظهر أننا قادرون على ضرب عدونا بدقة".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد استنكر في وقت سابق اليوم، إطلاق كوريا الشمالية لأول صاروخ لها على منطقة قريبة من المياه الإقليمية للجنوب منذ تقسيم شبه الجزيرة قبل أكثر من سبعة عقود، واصفا ذلك بـ"الأمر غير المقبول".



