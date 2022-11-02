وأكد مانجر في بيان له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - ضرورة حماية أعضاء الكونجرس الأمريكي نظرا لتنامي البيئة السياسية العنيفة فى الوقت الحالي على حد تعبيره، وعد الهجوم الأخير على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأنه يؤكد وجود تهديدات على بعض المسؤولين المنتخبين والشخصيات العامة .

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أعلنت في وقت سابق أنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بسان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، معبرة عن شكرها للاستجابة السريعة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ، وللعلاج الطبي الحيوي الذي يتلقاه زوجها.