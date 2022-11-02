"صحة الدقهلية": الكشف على 1988 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية موسى العربى

الدقهلية فريق المحافظات

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية بقرية موسى العربى مركز بلقاس يومى 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2022، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1988 مريضاً.

تأتى هذه التوجيهات في إطار حرص مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وضمت القافلة 11 عيادة ( 2 باطنة ، 2 اطفال ، عظام، جراحة ،اسنان ، جلدية ،أنف وأذن ، نسا ، تنظيم أسرة )، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد باطنة 447 أطفال 527،عظام 279، جراحة 107،أنف وأذن 83، أسنان 141،جلدية 231،نسا وتنظيم أسرة 173، بالإضافة إلى إجراء 402 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 118 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه، فضلاً عن فحوصات لـ157مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 73 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد "ماكين" على حرص مديرية الصحة بالمحافظة على استمرار توعية المواطنين حيث إقيم على هامش القافلة 52 ندوة تثقيفية، مشيرًا إلى استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة لرفع المعاناة عنهم.