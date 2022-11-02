شاب يقتل صاحب ورشة عاتبه على معاكسة ابنته فى الخصوص بالقليوبية

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الخصوص، من أحد المستشفيات بوصول جثة أربعيني مصابة بطعنة نافذة بالصدر.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، تبين قيام المتهم بمعاكسة ابنة الضحية أثناء عودتها من المدرسة، وأثناء معاتبة والدها للمتهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وقام المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض مطواة بمنطقة الصدر فأرداه قتيلا.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الخصوص، من ضبط المتهم، والسلاح الأبيض المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.