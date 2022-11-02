سقوط أمطار وسماء ملبدة بالغيوم وانخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت أجواء شمال سيناء اليوم، سقوط أمطار خفيفة، مع تلبد السماء بالغيوم، وانخفاض فى درجات الحرارة، وكونت مياه الأمطار التى تعرضت لها محافظة شمال سيناء بشكل مفاجئ ليلة أمس برك مياه، استقرت فى عدد شوارع فرعية ورئيسية بمدينة العريش، وبدورها وجهت غرفة عمليات شمال سيناء الفرق الفنية للتخلص منها وسحبها.



قال أسامة عفش رئيس مدينة العريش، أن غرفة عمليات المدينة فى حالة انعقاد حتى إشعار آخر والتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام، مع رفع درجة الاستعداد بمناطق الخدمات بمدينة العريش المتابعة وعمل اللازم، لافتا إلى أنه تم تطهير غرف الأمطار بنطاق المركز.



وتعرضت مناطق شمال سيناء لسقوط أمطار مفاجئة بغزارة ليلة أمس، كما تجمعت مياه الأمطار فى شوارع مدينة العريش وكونت برك مياه.



وأعلنت محافظة شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد لأى تقلبات جوية إضافية محتملة، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة الظروف الجوية، واستعداد بكافة المرافق الخدمية لأى تطورات للظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.



وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

