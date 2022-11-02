اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سقوط أمطار وسماء ملبدة بالغيوم وانخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:43 ص
سقوط أمطار وسماء ملبدة بالغيوم وانخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء أمطار - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أجواء شمال سيناء اليوم، سقوط أمطار خفيفة، مع تلبد السماء بالغيوم، وانخفاض فى درجات الحرارة، وكونت مياه الأمطار التى تعرضت لها محافظة شمال سيناء بشكل مفاجئ ليلة أمس برك مياه، استقرت فى عدد شوارع فرعية ورئيسية بمدينة العريش، وبدورها وجهت غرفة عمليات شمال سيناء الفرق الفنية للتخلص منها وسحبها.

قال أسامة عفش رئيس مدينة  العريش، أن غرفة عمليات المدينة فى حالة انعقاد حتى إشعار آخر والتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام، مع رفع درجة الاستعداد بمناطق الخدمات بمدينة العريش المتابعة وعمل اللازم، لافتا إلى أنه تم تطهير غرف الأمطار بنطاق المركز.

وتعرضت مناطق شمال سيناء لسقوط أمطار مفاجئة بغزارة ليلة أمس، كما تجمعت مياه الأمطار فى شوارع مدينة العريش وكونت برك مياه.

وأعلنت محافظة  شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد لأى تقلبات جوية إضافية محتملة، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة الظروف الجوية، واستعداد بكافة المرافق الخدمية لأى تطورات للظروف  الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.
 


شمال سيناء

امطار

حالة الطقس

سيول

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

الطقس فى الاسكندرية

طقس الاسكندرية

الطقس اليوم

امطار اسكندرية

الطقس فى الإسكندرية

الطقس الان

الطقس النهاردة

الطقس الآن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة