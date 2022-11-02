رئيس مياه القناة: مستعدون للأمطار والسيول بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية-صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، أننا مستعدون لمواجهة الأمطار والسيول أو أي أحداث طارئة مفاجئة قد تحدث علي مدار الساعة، بجميع القطاعات والمناطق بإقليم القناة " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك وفقا لخطط الطوارئ الموضوعة.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي مديري القطاعات والمناطق والإدارات فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة، والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، بالإضافة الي فرق الطوارئ، "في محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتواجد في مواقع العمل على مدار الساعة لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول والتعامل الفوري.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تابع بنفسه وبصفة شخصية مراجعة جميع صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، وسيارات شفط المياه، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة لشفط مياه الأمطار أو السيول من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، بالإضافة الي تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، علي حصول محطة مياه المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين بنظام الترشيح الفائق على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، كأول محطة كأول محطة تحصل علي تلك الشهادة علي مستوى الجمهورية، تعمل بنظام الترشيح الفائق تحصل على تلك الشهادة، والتى يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية، بالإضافة إلى معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.