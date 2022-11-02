رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحفياً بعد قليل

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بعد قليل.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من المساحات لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "سكن لكل المصريين".

ونص مشروع القرار على تخصيص مساحتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، هُما: 60.72 فدان ناحية شمال الحرفيين في منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، و 6.99 فدان ناحية روضة السيدة 2 "الطيبي" بمحافظة القاهرة.

كما نص مشروع القرار على أن تزال صفة النفع العام عن مساحة 20.42 فدان ناحية مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية "أرض الحريري"، ليعاد تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين".

ونص مشروع القرار أيضاً على أن تُضم عدة قطع أراض إلى مشروع "سكن لكل المصريين"، وهي: مساحة 37.06 فدان ناحية محافظة القاهرة "أرض الخيالة"، و28.79 فدان ناحية محافظة القاهرة "جوهرة الفسطاط"، و 47.96 فدان ناحية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و21.97 فدان ناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية "أرض الأوقاف"، وذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق عدة أهداف تنموية.