رئيس الاتحاد الإفريقي: نعمل مع الجامعة العربية لدعم القضية الفلسطينية

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أكد الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد يعمل مع الجامعة العربية منذ نحو 40 عاما من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بما فيها القضية الفلسطينية والتي سيظل الاتحاد يدافع عنها كما تدافع الدول العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد يتقاسم حوكمة عربية ويعمل على تعزيز العمل العربي الإفريقي.

وأعرب الرئيس السنغالي في كلمته خلال خلال افتتاح القمة العربية الـ31، عن شكره للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على حفاوة الاستقبال بمناسبة انعقاد القمة، وعن تحيته إلى كافة قادة الدول العربية المجتمعين في القمة في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، وعن تحيته للجزائريين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية، مشيرا إلى أن هذا اليوم يذكر بمبادئ الوحدة العربية الإفريقية المتجذرة في الثقافة والحضارة من أجل استقلال الشعوب.

وأكد أن القارة الإفريقية يمكنها بذل الكثير من الجهود في إطار التعاون الاقتصادي والاستثمار، مشيرا إلى أن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يجب أن تبعث المزيد من التعاون في مجال الزراعة والبنى التحتية والطاقة والصناعة الطبية.

ووجه نداء لكافة الشركاء العرب بمن فيهم القطاع الخاص من أجل مواصلة الجهود المشتركة في هذا الصدد في إطار الاقتصاد والاستثمار للاستفادة من التكامل، مشيرا إلى أهمية الالتزام في الدفاع عن المبادئ المشتركة بما في ذلك الثقافة والحضارة.