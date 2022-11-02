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دار الإفتاء: إهمال الآباء تعليم بناتهم ومنعهن من الالتحاق بالمدارس حرمانٌ مِن لحق أصيل

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:43 م
دار الإفتاء: إهمال الآباء تعليم بناتهم ومنعهن من الالتحاق بالمدارس حرمانٌ مِن لحق أصيل دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام حثَّ على طلب العلم ورغَّب فيه وأعلى شأن طالبيه في كثير من النصوص، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، فخطاب الشرع الشريف لم يفرِّق في الحث على طلب العلم بين ذَكَرٍ وأنثى.
 
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كما أنَّ حاجة الأنثى إلى التعليم كحاجة الذَّكَر تمامًا، وإهمالُ الآباء في تعليم بناتهم -بمنعهنَّ من الالتحاق بالمدارس أو تسريحهنَّ منها- هو حرمانٌ مِن هذا الحق الأصيل".
 
وأصدرت دار الافتاء المصرية، فى وقت سابق، كتيب الأطفال يتضمن نصائح للآباء عليهم أن يعلموها لأطفالهم، وجاءت كالتالى:
1. ربوا أولادكم على مراقبة اللَّه فى السر والعلن وسيتولد لديهم دافع من أنفسهم على فعل الخير.
2. سارعوا بتحفيظ أولادكم القرآن الكريم لتترسخ فى أنفسهم المعانى الفاضلة والأخلاق القويمة.
3. لا تضربوا أولادكم لأن هذا السلوك يولد لديهم عادةً سلوكًا عدوانيًّا، وكراهية لمن يقوم على تربيتهم.
4. على الزوجين ألا يظهرا خلافاتهما أمام الأبناء؛ فقد يتسبب ذلك فى افتقادهم للاستقرار النفسى والإحساس بالأمان.
5. لا تشتدوا على أولادكم فى النصيحة، ولا تُغلظوا عليهم؛ لئلا يملوا وينصرفوا عن قبول النصح.
6. لا تكذبوا على أولادكم حتى فى أتفه الأشياء؛ فيعتادوا الكذب.
7. تذكروا دائمًا أنكم المثل الأعلى لأولادكم؛ فافعلوا ما تحبون أن يقلدوكم فيه.
8. تواصلوا مع أولادكم، وشاركوهم الحديث فى مختلف مجالات المجتمع؛ ليكتمل نُضجهم الفكرى.
9. احتضنوا أولادكم، وأظهروا لهم المحبة والاهتمام؛ لحمايتهم من الانحراف والتطرف.
10. لا تُشعروا أولادكم بالميل إلى أحدهم دون غيره، مخافة أن تنشأ بينهم الكراهية والحسد.

 


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