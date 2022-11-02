"حياة كريمة" تطلق جلسة الحوار المجتمعى فى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت محافظة الاسماعيلية فى بيان لها اليوم أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستجابةً لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع، أطلقت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعي موسعة شارك بها بعض المواطنين في قري الريف المصري، وبمشاركة القوي الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها المؤسسة استعدادا لأطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

أقيمت الجلسة الحوارية بقاعة قصر ثقافة الإسماعيلية بمشاركة منسقي مراكز المحافظة بمبادرة حياة كريمة، وذلك في حضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والعقيد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية ومنسقي المؤسسة بمحافظة الإسماعيلية ومديري المديريات، وممثلى الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة.

وبدأت الجلسة بإجراء حوارًا مجتمعيًا، وذلك في إطار جولات مبادرة حياة كريمة للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى المرحلة الثانية بمحافظة الإسماعيلية.