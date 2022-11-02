حياة كريمة بالفيوم.. المحافظ يكلف الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء التراخيص للمدارس



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة الفيوم، والمهندس إبراهيم أبو عريضة مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مدير مشروعات "حياة كريمة" لمنطقة الفيوم، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ونائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، ومسئولي شركات الخدمات والمرافق، ووفد شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم.



وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والمجمعات الخدمية والزراعية، والصحة، والطرق، والاتصالات، والكهرباء، والأبنية التعليمية، والتضامن الاجتماعي، والري.



كما تم خلال الاجتماع أيضاً، الوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة، للملاحظات التي تم رصدها من قبل مسئولي شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ، للإسراع في تنفيذ المشروعات ونهو كافة الأعمال في مواعيدها المقررة، لدخولها الخدمة خلال الفترة القادمة.



وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة الاسراع في تنفيذ الأعمال بكافة المشروعات التي يجري تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والعمل على الانتهاء منها تبعاً للجداول الزمنية المحددة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.



ولفت المحافظ، إلى أن مبادرة "حياة كريمة"، تعمل على توفير سبل الحياة اللائقة لأبناء الريف، من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، مشدداً علي سرعة مراجعة كافة المشروعات أولاً بأول، والعمل علي تلافي أية ملاحظات أو معوقات يتم رصدها للإسراع بمعدلات التنفيذ، لافتاً إلي ضرورة حصر المشروعات التى تم الانتهاء منها، وبحث إمكانية تسليمها فى أقرب وقت ممكن، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المواطنين.



ووجه "الأنصاري" مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وكذا يوسف الصديق، للانتهاء من كافة التراخيص الخاصة بالأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بالمدارس الجديدة التي يتم إنشائها، أو أعمال التوسعة بالمدارس الأخري.





محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة