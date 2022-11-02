حملات تموينية لضبط الأسعار بشمال سيناء برئاسة مديرى إدارات التموين.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية تموين شمال سيناء، حملات التفتيش ومتابعة المحلات والالتزام بالأسعار.

وقالت امانى رسلان مدير تموين شمال سيناء، إنه يقوم مديرى الإدارات التموينية بمتابعة الحالة التموينية بالإدارات على مستوى المحافظة، بجولات تفقدية وحملات على مدار اليوم لمتابعة وفرة السلع الغذائية والتموينية وحصص التجار التموينيين، وتوافر سلعة الأرز بصفة خاصة المعبأ والسائب مع الالتزام بالأسعار المقررة.

وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، وصول كميات من السلع، وتنفيذها حملات على المحلات لضبط الأسعار، وتم تنفيذ حملة تموينية برئاسة أمانى رسلان مدير المديرية، ومفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية والشركة العامة لتجارة الجملة، كما أمر بالمرور على تجار الجملة بالمحافظة.

وتابع البيان، أنه وردت كميات مناسبة من الأرز والسلع المختلفة جارى توزيعها، وجارى ورود كميات أخرى، كما تم تعزيز أرصدة الأرز بالشركة العامة لتجارة الجملة، وسيتم بدء بيعها فى جميع فروع الشركة، وجار جلب كميات أخرى بصورة مستمرة.



توفر الوقود



ضبط الاسعار



متابعة توفر الوقود



متابعة حالة الافران



متابعة وصول السلع



متابعو الافران



وصول السلع