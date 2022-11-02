جامعة أسيوط تشهد حفل ختام بطولة اللياقة البدنية ..صور

فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب المتميزين خاصة فى مجال الرياضة، والتى تعد محورا أساسيا فى خلق جيل قوى وواعى قادر على تحمل المسئولية من أجل مستقبل مصر، مشيراً إلى أن إقامة الجامعة لهذا البطولات الرياضية يأتى انطلاقا من إيمانها بأهمية الرياضة فى رفع وعى الشباب .

جاء ذلك تعقيباً على إقامة حفل ختام بطولة اللياقة البدنية على مستوى الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، فضلاً عن حضور كوكبة من أعضاء هيئة التدريس, ومشاركة حشد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات .

ومن جانبه، أشاد الدكتور احمد عبد المولى بدور إدارة الجامعة في دعم وتشجيع إقامة العديد من الفعاليات الرياضية لأبنائها الطلاب حيث تسهم في تأصيل روح التنافس الشريف بين الطلاب, موجهاً الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب لجهودهم الكبيرة التي تسهم في ظهور هذه الفاعليات بالشكل اللائق.

وقال الدكتور أحمد شريت إن الكليات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى "طلبة" هي كلية الخدمة الاجتماعية وكلية الآداب وكلية التمريض، أما المراكز الثلاثة الأولى " طالبات " فحصلت عليها كلية التمريض والمدينة الجامعية وكلية الآداب على التوالى.



جامعة أسيوط تشهد حفل ختام بطولة اللياقة البدنية



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم