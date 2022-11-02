تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بقرى دلاص وطنسا الملق فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بنى سويف، زياراته الميدانية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى العديد من القطاعات والحيوية من المرافق والخدمات، حيث تابع، اليوم نائب المحافظ سير الأعمال ببعض المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ناصر، ورافقه خلالها على يوسف رئيس الوحدة المحلية ومنسقو المبادرة بالمركز.

وتفقد نائب المحافظ سير العمل فى بعض مشروعات قطاع الصحة، والتى تتضمن الأعمال الإنشائية بوحدة للتأمين الصحى الشامل لقرية دلاص، والتى تشمل مبنى دور أرضى وطابقين علويين على مساحة 1988م، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بكل من قرية طنسا الملق، وإنشاء وحدة إسعاف بقرية دلاص على مساحة 270م، وذلك ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية وتوابعها.

كما تابع سلامة أعمال ترفيق مبنى مجمع الخدمات الحكومية بدلاص، والذى تم تنفيذه على مساحة 610م، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم تنفيذها فى مركز ناصر، وتضم بداخلها (المركز التكنولوجى ومكتب البريد ومكتب التضامن الاجتماعى ومكتب التموين ومكتب الشهر العقارى والوحدة المحلية).

وكذلك تم الإشراف على الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية، على مساحة 530م، والذي يتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي، ووحدة البان، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وذلك لتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين بالقرية وتوابعها.ى



نائب المحافظ يتفقد المشروعات



تبطين الترع



مشروعات حياة كريمة بقرى دلاص وطنسا الملق فى بنى سويف



المركز التكنولوجى