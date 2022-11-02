تعرف على أفضل المشروبات الصحية لمرضى السكر

كتبت إيناس البنا

مرض السكري واحد من أكثر الحالات شيوعًا، بحسب المايو كلينيك، مات ما لا يقل عن 6.7 مليون شخص بسبب أمراض مرتبطة بمرض السكري في عام 2021.

كيف يحدث مرض السكري؟



يحدث هذا المرض المزمن عندما ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتجه، على الرغم من صعوبة إدارة الحالة، يقول خبراء الصحة إن ممارسة ضبط النفس عندما يتعلق الأمر بالطعام يمكن أن يجعل الأمر سهلاً.

بصرف النظر عن تناول الطعام الصحيح ، يجب عليك أيضًا شرب المشروبات التي قد تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم وفقا لموقع " healthsite".

في حين أن الماء هو أحد أفضل الحلول للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، هناك أيضًا مشروبات أساسية تساعد في إدارة مرض السكري بشكل أفضل.

فيما يلي 5 مشروبات يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للتحكم في مستويات السكر في الدم بشكل أفضل:



عصير القرع



من أفضل المشروبات لمن يعانون من مرض السكري، فهو لا يساعد فقط في تنظيم نسبة السكر في الدم ولكنه يوفر الطاقة أيضًا، يعتقد خبراء التغذية أن عصير القرع يجعل الأنسولين نشطًا ، ويتم استخدام السكر بشكل كافٍ ولا يتحول إلى دهون، كما أنه يساعد في إدارة الوزن، يوصي الأطباء بكوب من عصير القرع المر كل صباح للمساعدة في تنظيم وإدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

ماء الحلبة



يُقال إنه أحد أكثر العلاجات الطبيعية فعالية للتحكم في مستويات السكر في الدم ، يوصي الممارسون الصحيون بجرعة يومية من 10 جرامات من بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن للمساعدة في السيطرة على مرض السكري من النوع 2.

ماء الحلبة مليء بالألياف ويساعد على إبطاء عملية الهضم، كما ينظم امتصاص الكربوهيدرات والسكر، يساعد ماء الحلبة أيضًا في تحسين طريقة استخدام الجسم للسكر.

الشاي الأخضر



يعد الشاي الأخضر أحد أكثر المشروبات التي يتم شربها على نطاق واسع، وهو كنز دفين للصحة الجيدة، فهو لا يساعد فقط في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، ولكنه يساعد أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، الشاي الأخضر غني بالفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي تحافظ على الجذور الحرة وتعزز خلايا الجسم الصحية.

وفقًا للدراسات، فإن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز أثناء الصيام.

القهوة السوداء



القهوة السوداء، على الرغم من أنها مذاق مكتسب، تساعد بشكل كبير في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، يساعد شرب القهوة السوداء بانتظام على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين التمثيل الغذائي للسكر.

العصير الأخضر



وفقًا لـ Healthline ، تعد العصائر الخضراء طريقة ممتازة للضغط على بعض الألياف والمغذيات الإضافية في نظامك الغذائي مع الحفاظ على رطوبتك. يمكنك تضمين الخضروات الصحية مثل السبانخ أو الكرنب أو الكرفس وإقرانها بالفواكه قليلة السكر والشوفان لتحضير العصائر الحشوة والمغذية.