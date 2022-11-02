تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، وكذلك 827 شاحنة و437 سيارة .

وأضافت الهيئة في بيان لها أن شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 455 شاحنة و 411 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 372 شاحنة و 26 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين دليلة والحرية 2.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا، وغادرت السفينتين بريدج وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفينة سينا وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1457 راكبا بموانيها .