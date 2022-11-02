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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة رئيس الوزراء

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:40 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد حرص خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ على الاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتأمين مؤتمر المناخ في إطار الخطة الشاملة للتأمين الطبي بالمدينة.
 
وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى بأقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات والقسطرة، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، كما اطمأن مدبولي على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم ومشتقاته وتأمين المخزون الاستراتيجي منها.

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



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