بتكلفة 474 مليون جنيه.. تعرف على أعمال تأهيل محطة معالجة صرف صحى سوهاج "صور"

مشروعات الصرف الصحى واحدة من المشروعات المهمة التي تقوم بتنفيذها الدولة بكافة المحافظات بصفة وبمحافظة سوهاج بصفة خاصة والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين وذلك لتعظيم الاستفادة منها وزيادة نسبة المخدومين بخدمة الصرف الصحى بالقرى.

وتعد ومحطة معالجة صرف صحى ادفا ومحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج من أهم المحطات التي يجرى تطويرها عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حولة المحطتين تعرف عليها من خلال النقاط التالية.

1 - تأهيل محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج بقيمة 386.3 مليون جنيه.

2 – التأهيل يساهم في رفع طاقة المحطة الى تصرف 37 الف متر مكعب يوم.

3 – التأهيل ورفع كفاءة منظومة المعالجة لازالة النيتروجين والقيام بالاعمال المدنية والكهروميكانيكية وتعديل كافة وصلات المواسير وتنفيذ منظومة نوافخ الهواء واعمال الكهرباء وتطوير اعمال الموقع العام وتنفيذ منظومة لمعالجة الصرف الصحى الناتج من احواض فصل الزيوت والشحوم وكذلك احواض الترسيب وان هذه الاعمال من المقرر الانتهاء منها فى مارس 2023.

4 - تنفيذ مشروع صرف صحى ادفا والذى يشمل استكمال محطة المعالجة بعدد 8 برك أكسدة بتكلفة تبلغ 23.4 مليون جنيه.

5 - نسبة التنفيذ مشروع صرف صحى ادفا بلغت 95% وتنفيذ خط طرد المياه المنقاه إلى المزرعة بتكلفة تبلغ 7.9 مليون جنيه.

6 - وبلفت نسبة التنفيذ 99% وتنفيذ محطة رفع المياه المنقاه والتى بلغت نسبة تنفيذها 99% بتكلفة تبلغ 16.5 مليون جنيه وتنفيذ حوض موازنة لاستقبال المياه المنقاه بالمزرعة وبلغت نسبة تنفيذه 99% بتكلفة تبلغ 3.4 مليون جنيه وتنفيذ محطة ضخ مياه الرى واعمال الزراعة والشبكات بقرية ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 34.4 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذها 85% واستكمال تنفيذ شبكات الانحدار داخل قرية ادفا وبلغت نسبة تنفيذها 100% بتكلفة تبلغ 2.2 مليون جنيه.



أعمال التطوير داخل المحطة والمشروع (1)



أعمال التطوير داخل المحطة والمشروع (2)



أعمال التطوير داخل المحطة والمشروع (3)



أعمال التطوير داخل المحطة والمشروع (4)



اعمال تأهيل محطة صرف غرب سوهاج (1)



اعمال تأهيل محطة صرف غرب سوهاج (2)



اعمال تأهيل محطة صرف غرب سوهاج (3)



اعمال مشروع صرف صحى إدفا (1)



اعمال مشروع صرف صحى إدفا (2)