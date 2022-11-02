اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:40 ص
أكرم القصاص
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انطلاق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لـ حياة كريمة بالبحر الأحمر اليوم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:00 ص
انطلاق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لـ حياة كريمة بالبحر الأحمر اليوم قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنطلق، اليوم الأربعاء، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر، والتى تنطلق شهريا وتطوف قرى المحافظة لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجاناً علي المواطنين.
 
تبدأ القوافل اليوم بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تجرى خلالها الكشف الطبى على أهالى القرى وصرف العلاج مجانا، وعمل الأشعة والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر. 
 
وعقب الانتهاء من قرية الحمروين تنطلق القوافل يوم الجمعة إلى مدينة القصير وتحديدا بوحدة رعاية الطفل وتقضي يومي الجمعة والسبت، ثم تنطلق يوم 6 نوفمبر إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، وتحديدا بقري ابو رماد يومي 6 و7 نوفمبر، ثم مدينة حلايب يومي 8 و 9 نوفمبر .
 
ومن حلايب تنطلق القوافل العلاجية التي تضم جميع التخصصات إلى قرى حدربه ومرسى حميرة يومي 10 و11 نوفمبر، ومنها مدينة مرسى علم، وتحديدا بوحدة مركز صحة الاسرة بمرسي علم لتقضي يومي 12 و13 نوفمبر، ثم قرية ام الحويطات بسفاجا لمدة يومين، وأخيرا يومي 16 و17 بقرية الأمل بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.
 
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مبادرة حياة كريمة

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