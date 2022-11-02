اليونان: استمرار عملية البحث والإنقاذ لعشرات المهاجرين المفقودين بعد غرق قاربهم

ونقلت شبكة "إيه بي س نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن خفر السواحل اليوناني قوله إنه تم العثور على شخص آخر في أعقاب الحادث ليرتفع عدد الناجين حتى الآن إلى 11 شخصا.

وأضاف خفر السواحل أنه عثر على الناجي الحادي عشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على اليابسة في الطرف الجنوبي من جزيرة "إيفيا"، مشيرا إلى أنه تم نقل الناجين وجميعهم رجال إلى بلدة "كاريستوس" بالجزيرة.

وقد تم إنقاذ أول تسعة أشخاص يوم أمس الثلاثاء، من جزيرة غير مأهولة جنوب "إيفيا" بواسطة زورق دورية تابع لخفر السواحل، بينما تم انتشال الشخص العاشر من البحر بعد ساعات بواسطة سفينة شحن تشارك في عملية الإنقاذ.

وكان الناجون قد قالوا إنه كان هناك ما مجموعه مكونة من حوالي 68 شخصا على متن القارب الشراعي عندما غرق.

وقد تلقت السلطات اليونانية نداء استغاثة في الساعات الأولى من صباح يوم أمس (الثلاثاء) من الركاب قائلين إن القارب الذي كانوا على متنه في مأزق، لكنهم لم يحددوا مكانا.