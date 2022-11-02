اليوم السابع: الرئيس السيسى يحدد خارطة حماية الأمن القومى العربى

ترصد اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، والتي حدد فيها الرئيس السيسى "خارطة حماية الأمن القومى العربى ومواجهة التحديات".



واقرأ على صفحات اليوم السابع غدا..

إجماع عربى على دعم القضية الفلسطينية والتكامل السياسى والاقتصادى وصياغة منظومة لعالم ما بعد كورونا وحرب أوكرانيا.. الرئيس السيسى يحدد "خارطة حماية الأمن القومى العربى ومواجهة التحديات".. الرئيس أمام قمة الجزائر: لدينا من المشتركات فى الثقافة والأديان والتاريخ ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلافات وجهات النظر



الرئيس: مستعدون لمواصلة تقديم الدعم للصومال وندعم وحدة العراق.. ويؤكد: أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية بالغة لأمننا القومى

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على استقرار الأسعار وضخ مزيد من السلع.. مدبولى للمواطنين: "بلغوا عن أى مغالاة فى الأسعار وإحنا هنتعامل".. ويؤكد: انفراجة فى خروج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج



الحكومة توافق على تخصيص أراض لتنفيذ "سكن لكل المصريين" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى

الآلاف يشاركون بمؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى حول الحوار الوطنى ويؤكدون الوقوف خلف الرئيس السيسى



"ريشى سوناك" يشارك "بايدن" وقادة العالم فى قمة المناخ فى أول زيارة خارجية له.. رئيس وزراء بريطانيا: لا توجد رفاهية دون اتخاذ إجراءات حاسمة فى قضية تغير المناخ.. ولا يوجد أمن طاقة دون الاستثمار فى الطاقة المتجددة

الصناعة: مليار و442 مليون يورو صادرات مصر للسوق الإيطالى