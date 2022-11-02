اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات بواقعة ضبط 3 طلاب ضايقوا زميلاتهم أمام مدرسة بإمبابة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:42 م
النيابة تطلب التحريات بواقعة ضبط 3 طلاب ضايقوا زميلاتهم أمام مدرسة بإمبابة رجال الشرطة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث بسرعة التحريات حول واقعة ضبط 3 طلاب لمضايقتهم زميلاتهم أمام إحدى مدارس إمبابة، وأمرت النيابة بحجز الطلاب على ذمة التحريات .

 

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام بعض الطلاب بمضايقة فتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

 

بالفحص والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديدهم، وتبين أنهم (3 طلاب – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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