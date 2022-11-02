

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان للخارجية الروسية، أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوجدانوف التقى سفير العراق عبدالرحمن حامد الحسيني والذي انتهت مهام عمله كسفير لجمهورية العراق في الاتحاد الروسي".



وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والعراق، كما تم التأكيد على الموقف الثابتة للبلدين في الحفاظ على حوار سياسي نشط حول قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.