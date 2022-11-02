الصحة العالمية: لدينا عجز حاد فى لقاح الكوليرا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عن وضع الإقليم بالنسبة لتفشى الكوليرا، "أن هناك عجزا حادا فى لقاح الكوليرا وأننا نوصى بجرعة واحدة فقط في الوقت الحالي لحصول عدد أكبر من الأشخاص المعرضين للمرض على اللقاح، وحتى يتم توفير أعداد كبيرة من اللقاح على مستوى العالم".

وقال، إن الكوليرا عادت من جديد بعد عقود مرت دون حالة كوليرا واحدة، جاءت الفاشية التي أعلن عنها مؤخرًا في لبنان وسوريا لتشير إلى عودة مشئومة للكوليرا في هذين البلدين، والمؤسف، أن هذه العودة تأتي ضمن نمط متفاقم في جميع أنحاء الإقليم والعالم، حيث يئن 8 بلدان من بين 22 بلدًا في الإقليم تحت وطأة فاشيات الكوليرا والإسهال المائي الحاد.

وأضاف، أنه على مستوى العالم، هناك 29 فاشية للكوليرا حاليًا، وهو أعلى رقم مُسجَّل في التاريخ، ويمكن أن تنتقل الكوليرا من بلد إلى آخر، لذلك فإن الفاشيات الحالية تُعرِّض البلدان المجاورة لخطر متزايد وتؤكد الحاجة إلى مكافحة الكوليرا على وجه السرعة، وهذا جرس إنذار لنا جميعًا، مشيرا الى ان الصراعات والنزاعات الموجودة بإقليم شرق المتوسط هي السبب في تدمير البنية التحتية، وعدم توافر المياه النظيفة.

وأوضح، أنه نظرًا للظروف التي يمر بها الإقليم، ومنها عدة طوارئ إنسانية وصحية معقدة وصراعات مستمرة منذ وقت طويل وضعف البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، فإن الكوليرا يمكن أن تنتشر سريعًا، وهناك عامل آخر ساهم في عودة ظهور الكوليرا؛ ألا وهو تغير المناخ الذي يتضح في الظروف المناخية الشديدة، مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير، التي ضربت عدة بلدان، فحالات الجفاف التي يزداد انتشارها في جميع أنحاء إقليمنا تحد من توفر المياه النظيفة وتهيئ بيئة مثالية لانتشار الكوليرا.

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، ان السيدات الحوامل والأطفال، وكبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة أكثرعرضه للإصابة بالكوليرا، موضحا، إن النظافة الشخصية مهمة للوقاية من للمرض بالإضافة لتقلى اللقاح، مشيرا إلى أننا نعمل لمنع تفشى الكوليرا في أماكن أخرى بالعالم.