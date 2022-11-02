الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يوجه الدعوة للقادة العرب لحضور قمة المناخ فى شرم الشيخ الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:23 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة للقادة العرب لحضور قمة المناخ كوب 27 التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ الشهر الجارى. جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر. الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى القمه العربية مصر الجزائر القومية العربية قمة المناخ كوب 27 شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي: على إثيوبيا إظهار حسن النوايا بشأن سد النهضة الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:16 م الرئيس السيسي: الأمن العربى لا يتجزأ.. وتهديد أمن الخليج تهديد لنا جميعا الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:09 م الرئيس السيسي: انعقاد القمة العربية دعوة لاستلهام روح القومية العربية الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:04 م الرئيس السيسى يشارك فى جلسة تشاورية مغلقة على مستوى القادة العرب الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:46 م قيس سعيد للرئيس السيسى: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر فى تنفيذ المشروعات الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:14 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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