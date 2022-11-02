الرئيس السيسي يوجه الدعوة للقادة العرب لحضور قمة المناخ فى شرم الشيخ

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة للقادة العرب لحضور قمة المناخ كوب 27 التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ الشهر الجارى.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر.