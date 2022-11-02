الرئيس السيسي يدعو لتبنى مقاربة شاملة لتعزيز القدرات الجماعية للعرب

كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، القمة العربية إلى تبنى مقاربة مشتركة وشاملة، تهدف الى تعزيز قدراتنا الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات تقوم على مفهوم الوطن العربي الجامع من ناحية، والدولة الوطنية من ناحية أخرى.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية رقم 31 المنعقدة فى الجزائر، أن هذه المقاربة تسهم في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ ركائز الحكم الرشيد، ونبذ الطائفية والتعصب والقضاء على المنظمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وقطع الطرق أمام أى محاولات لدعمهم أو منحهم غطاء سياسيا، أو توظيفهم من قبل بعض القوى الإقليمية أو الدولية، لإنشاء مناطق نفوذ لها في الوطن العربي.