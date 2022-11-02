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الرئيس السيسى يلتقى ولى عهد الأردن ويشيد بقوة العلاقات التاريخية بين البلدين

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:48 م
الرئيس السيسى يلتقى ولى عهد الأردن ويشيد بقوة العلاقات التاريخية بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى
الجزائر- محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية في الجزائر.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الملك عبد الله بن الحسين، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
 
من جانبه؛ نقل الأمير الحسين بن عبد الله إلى الرئيس تحيات أخيه العاهل الأردني، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيداً في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.
 
 
الرئيس السيسى و ولي عهد المملكة الأردنية (1)
الرئيس السيسى و ولي عهد المملكة الأردنية (1)

الرئيس السيسى و ولي عهد المملكة الأردنية (2)
الرئيس السيسى و ولي عهد المملكة الأردنية (2)

الرئيس السيسى و ولي عهد المملكة الأردنية (3)
الرئيس السيسى و ولي عهد المملكة الأردنية (3)

 


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