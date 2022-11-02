اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:31 م
أكرم القصاص
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"الدولية للصليب الأحمر": الأضرار بالبنية التحتية الأوكرانية سيعانى منها المدنيين مع اقتراب الشتاء

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:04 م
"الدولية للصليب الأحمر": الأضرار بالبنية التحتية الأوكرانية سيعانى منها المدنيين مع اقتراب الشتاء الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الهجمات المتكررة ضد البنية التحتية المدنية الأساسية في سياق الأزمة الروسية الأوكرانية تؤدى إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات الرئيسية، مما يتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين، خاصة مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير، مشيرة إلى أن التأثير كان كبيرا على البنية التحتية، بما في ذلك أنظمة إمدادات الطاقة والمياه التي تعرضت لأضرار جسيمة في الأسابيع الأخيرة.
 
وأكدت اللجنة الدولية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، بجنيف أنها تتخذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع السلطات المحلية في المناطق المتضررة من القتال لإصلاح البنية التحتية المتضررة وتوفير المواد للأشخاص لإجراء الإصلاحات الأساسية للمنازل، إلا أن الاحتياجات هائلة.
 
وقال رئيس عمليات اللجنة الدولية في أوكرانيا جيسلين ديفورن "إن استهداف البنية التحتية المدنية يعرض حياة المدنيين للخطر، كما أنه محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
 
وقالت اللجنة "إنه بالإضافة إلى عملها لإصلاح البنية التحتية الرئيسية، فقد قدمت بالشراكة مع جمعية الصليب الأحمر الأوكراني، وبالتنسيق مع السلطات، أكثر من 63 مليون فرنك سويسري كدعم مالي لأكثر من 330 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفا يعيشون في المناطق المتضررة بشكل مباشر، كما تقوم بتقديم الدعم لأنظمة التدفئة التي تؤثر على بورودينكا وتشيرنيهيف وايربين وميكولايف وخاركيف، مما يساعد ما يقرب من 1.1 مليون شخص على البقاء دافئين مع انخفاض درجات الحرارة".
 
وأضافت أن الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق يتشاركون مخاوف كبيرة، حيث أصبح انقطاع التيار الكهربائي ودرجات الحرارة المتجمدة أمرا طبيعيا.. كما حذرت من أن الوضع محفوف بالمخاطر بشكل خاص للمدنيين الضعفاء، مثل كبار السن والمصابين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

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