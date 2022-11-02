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الأمن الوطنى العراقى يلقى القبض على أكبر شبكة لتهريب النفط الخام فى البصرة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:14 م
الأمن الوطنى العراقى يلقى القبض على أكبر شبكة لتهريب النفط الخام فى البصرة محمد شياع السودانى رئيس الوزراء العراقى
كتب محمد جمال

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كشف جهاز الأمن الوطني العراقى، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية القبض على أكبر شبكة لتهريب النفط الخام فى البصرة، موضحاً أساليبها في سرقته وتهريبه والكميات اليومية التي كانت تستحوذ عليها.


وقال جهاز الأمن الوطني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة من الجهاز أحبطت بمتابعتها لهذه الشبكة واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة والتي قادها أحد التجار وضمت ضباطاً برتب عالية وموظفين كبار".


وأضاف، أن "اعتقال أفراد الشبكة تم وفق مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي والشبكة كانت تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط الخام بحقل الزبير النفطي وتنقله لطريق ترابي لتهريبه".


وتابع أن "الكميات المُهربة يومياً تقدر بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر والكميات الشهرية وصلت إلى 75 مليون لتر"، لافتاً إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين والتحقيقات ما زالت مستمرة".


وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة. 


وقال السوداني في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".


وأضاف، "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".


محمد شياع السودانى

العراق

أخبار العراق

بغداد

تهريب النفط



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