"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة وفرص سقوط الأمطار.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة عطلة نهاية هذا الأسبوع، بعدما شهدت البلاد فرص أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة الأيام الماضية وامتدت للقاهرة الكبرى.

وأشار القياتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه من المتوقع خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، أن يسود طقس مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على استقرار الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين على كافة أنحاء الجمهورية لتكون العظمى على القاهرة بين 27 و 28 درجة.

وكشف أن الظاهرة المؤثرة خلال هذه الفترة تكون الشبورة صباحا تكون كثيفة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، مناشدا المسافرين بتوخى الحذر أثناء فترات تكون الشبورة والقيادة بهدوء على الطرق.

وعن فرص الأمطار والأجواء فى الاسكندرية وشرم الشيخ والغردقة ، أوضح أن فرص الأمطار ضعيفة وفرص حدوثها 20٪ ولن تكون مؤثرة حالة حدوثها ، موجها بضرورة توخى الحذر فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بسبب الأجواء المائلة للبرودة خاصة على الأطفال وكبار السن.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.