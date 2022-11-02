استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى.. الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وإنبى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول الجماهير للمدرجات، وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويفتقد الزمالك فى مباراة إنبى لخدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع فى وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفاقد لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني بجانب غياب أحمد فتوح بعد إصابته في مباراة السوبر أمام الأهلى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.