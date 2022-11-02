ارتفاع سعر قنطار القطن لـ 4165 جنيها فى خامس مزاد علنى بالشرقية

سجل سعر قنطار القطن، اليوم الأربعاء 4165 جنيها فى فعاليات خامس مزاد علني للتداول على محصول القطن بمحافظة الشرقية، وذلك يعد أعلى سعر سجله القنطار خلال المزاد، بزيادة قدرها 405 جنيهات عن المزاد الماضي.

وقال المهندس "على شعبان" رئيس منظومة التسويق بالشرقية، ل" اليوم السابع" إنه تم فتح المزاد بسعر 4018 جنيها للقنطار، للتداول على 8133 كيس بإجمالي 10043 قنطارا.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، بمشاركة "13" شركة من العاملين فى مجال تجارة الأقطان، وسجل أعلى سعر للقنطار 4165 جنيها.