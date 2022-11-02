اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:53 م
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ارتفاع سعر قنطار القطن لـ 4165 جنيها فى خامس مزاد علنى بالشرقية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:57 م
ارتفاع سعر قنطار القطن لـ 4165 جنيها فى خامس مزاد علنى بالشرقية جانب من المزاد
الشرقية – فتحية الديب

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سجل سعر قنطار القطن، اليوم الأربعاء 4165 جنيها فى فعاليات خامس مزاد علني للتداول على محصول القطن بمحافظة الشرقية، وذلك يعد أعلى سعر سجله القنطار خلال المزاد، بزيادة قدرها 405 جنيهات عن المزاد الماضي.

وقال المهندس "على شعبان" رئيس منظومة التسويق بالشرقية، ل" اليوم السابع" إنه تم فتح المزاد بسعر 4018 جنيها للقنطار، للتداول على  8133 كيس بإجمالي  10043 قنطارا.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، بمشاركة  "13" شركة من العاملين فى مجال تجارة الأقطان، وسجل أعلى سعر للقنطار 4165 جنيها.

 

القطن (1)
القطن  

القطن (2)
القطن  

بيع القطن بالمزاد (1)
بيع القطن بالمزاد  

بيع القطن بالمزاد (2)
بيع القطن بالمزاد  

قطن الشرقية (1)
قطن الشرقية  

قطن الشرقية (2)
قطن الشرقية  

مزاد الأقطان (1)
مزاد الأقطان  

مزاد الأقطان (2)
مزاد الأقطان  

مزاد الأقطان بالشرقية (1)
مزاد الأقطان بالشرقية  

مزاد الأقطان بالشرقية (2)
مزاد الأقطان بالشرقية  

 

 


الشرقية

القطن

مزاد قطن

قطن الشرقية

لجنة متابعة منظومة القطن



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