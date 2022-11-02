اليوم السابع
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اتحاد العمال يقرر إطلاق مبادرة عمالية للمشاركة فى حملة الاقتصاد الأخضر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:13 ص
اتحاد العمال يقرر إطلاق مبادرة عمالية للمشاركة فى حملة الاقتصاد الأخضر جانب من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى اجتماعه برئاسة محمد عبد العزيز جبران وبحضور رؤساء النقابات العامة إطلاق مبادرة عمالية للمشاركة في الحملة القومية «اتحضر للأخضر»، في إطار المؤتمر العالمي للمناخ الذى سيعقد نهاية الشهر الحالي بمدينة السلام شرم الشيخ.
 
بدأت المبادرة التى وافق عليها مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه أمس بعقد مؤتمر «الوظائف الخضراء» الذى نظمه الاتحاد العام صباح اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بمشاركة ممثلات المرأة العاملة على مستوى النقابات العامة ولجانها النقابية والتى تستمر بالاتحادات المحلية بالمحافظات.
 
قرر مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه مساء أمس تشكيل لجنة تشريعية تضم عدد من خبراء التشريعات العمالية لمراجعة مشروع قانون العمل المعروض حاليا على مجلس النواب لوضع رؤية في مواد القانون تتفق مع توجهات القيادة السياسية التى تكفل جميع الحقوق والرعاية المتواصلة للطبقة العاملة.
 
ورحبت النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب باستضافة القيادات العمالية للمشاركة في مناقشة مواد مشروع القانون في الأسبوع المقبل.
 
شدد محمد جبران رئيس الاتحاد العام على أهمية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام باعتبارها السلطة العليا للتنظيم النقابي وخاصة فيما يتعلق برفع قيمة اشتراك العضو إلى 5 جنيهات، وتكليف النقابات العامة بتحصيل القيمة المخصصة للاتحاد العام بما لا يقل عن 10% وتوريدها فورا ليتمكن من مباشرة نشاطه المكثف في هذه المرحلة المهمة.
 
وفي إطار خطة دعم الموارد المالية للاتحاد العام وافق المجلس على العرض المقدم من النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة اشرف الدوكار على إدارة وتشغيل النادي الاجتماعي العمالي بمدينة بنها ووافق من حيث المبدأ على العرض المقدم من أحد المستثمرين لتطوير وتشغيل فندق الجامعة العمالية وملحقاته بنظام المشاركة وذلك بعد العرض على أحد بيوت الخبرة.
 
وبدعوة من مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام وممثله في لجنة الحوار المجتمعى رحب المجلس على استضافة لجنة الحوار المجتمعي وتنسيقية شباب العمال لعقد مؤتمر مع القيادات النقابية ظهر اليوم الأربعاء حيث أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام على تقديم رؤية واقعية شاملة للقضايا التشريعية والسياسية التى تهم العمال ويكون لها خطوات جادة في تنفيذها وتعميم الحوار الوطني العمالي بالمحافظات.

اتحاد العمال

الاقتصاد الاخضر

قانون العمل

محمد جبران

قمة المناخ



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