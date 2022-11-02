اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:11 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق قرية دمشقين بالفيوم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:00 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق قرية دمشقين بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 5 مواطنين، في حادث انقلاب سيارة، بطريق قرية دمشقين بالفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة، بطريق قرية دمشقين، ووجود مصابين.

 

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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