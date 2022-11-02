

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن كيلي ليون، القائمة بأعمال مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الاتصالات والتواصل الأمريكي، قولها إن اختبار كاردونا كان إيجابيا، موضحة أنه يعاني من أعراض خفيفة وتلقى جرعات اللقاح بأكملها بما في ذلك التعزيزية.



وتابعت ليون "سيواصل كاردونا حضور الاجتماعات وأداء واجباته كوزير للتعليم بالعمل عن بُعد وفي عزلة، وسيعود إلى الاجتماعات والأحداث وجهًا لوجه عندما تظهر نتائج سلبية".



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، لم يكنا على اتصال وثيق بوزير التعليم.



وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من إعلان روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه ثبتت مرة أخرى إصابتها بكوفيد-19.