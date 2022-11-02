اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:53 م
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إزالة 44 إعلانا مخالفا خلال حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية.. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:13 م
إزالة 44 إعلانا مخالفا خلال حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية.. صور إزالة الإعلانات المخالفة
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت الأجهزة التنفيذية باحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة مها أبو الخير، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة 44 إعلانا مخالفا خلال 72 ساعة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

 

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

 

ازالة الاعلانات
ازالة الاعلانات

 

اعلانات مخالفة
اعلانات مخالفة

 

الازالة
الازالة

إزالة الإعلانات المخالفة

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