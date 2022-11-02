إحالة 74 عاملا بمستشفيات ووحدات صحية بالدقهلية للتحقيق لانصرافهم عن العمل دون إذن

فريق المحافظات

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 74 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق وبينهم مسئولي وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مركز المنزلة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل 66 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدات الصحية بكل من قري أولاد حانه والحوته والأحمدية والعزيزة والنسايمة والعمارنة ومستشفي المنزلة المركزي ووحدة الغسيل الكلوي بالعزيزة، كما شمل التحقيق 5 من العاملين بمراكز الشباب في كل من اولاد حانه وبمدينة المنزلة والاحمدية، وكذا 3 من العاملين بالإدارة البيطرية بالمنزلة والوحدة البيطرية بالنسايمة وقد شمل التقرير احالة مسئولي الوحدات الخدمية المغلقة اثناء اوقات العمل الرسمية واثناء مرور حملات التفتيش طبقا لما ورد بالتقرير.

ووجه محافظ الدقهلية وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطري لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة أثناء أوقات العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.