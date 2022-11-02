وأوضحت القيادة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا، لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت هجمات أمس على العديد من المواقع الأوكرانية والمدن المُحررة في منطقتي "بريسلاف" و"ميكولايف" الجنوبيتين باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات الهجومية، كما أنها تُهيئ ظروفًا غير صالحة لعيش المدنيين في المناطق التي احتلتها في إقليم "خيرسون"، مثل قطع خدمات إمدادات الطاقة والمياه ومنع الوصول إلى الإنترنت.

وتابع البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت للرد على ذلك 160 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة في صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 25 جنديًا وتدمير 3 مدفعيات ثقيلة من طراز جراد MLRS و11 مركبة مدرعة ونظام صواريخ من طراز "تور" و3 مستودعات للذخيرة في مقاطعات باشتانكا وبريسلاف وهينتشيسك.

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن القوات الروسية قتلت 4 مدنيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وعلاوة على ذلك، تم العثور على جثث 5 مدنيين قتلوا على يد القوات الروسية في وقت سابق.

وأضاف كيريلينكو، في بيان له نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه "في نوفمبر، قتل الروس 4 مدنيين في منطقة دونيتسك، 2 في تورسك وشخص في باخموت وشخص في كولوديازي، بالإضافة إلى ذلك، عثر ضباط إنفاذ القانون على جثث 5 مدنيين قتلوا خلال سيطرة روسيا على منطقة روبتسي"، وأصيب 10 أشخاص آخرين خلال نفس الفترة.

وفي ذات السياق، شنت القوات الجوية الأوكرانية 33 ضربة على الجيش الروسي خلال الساعات الماضية، بينما أسقطت 6 طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي فوق منطقة دنيبروبتروفسك.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" عن بيان أصدرته هيئة الأركان العامة إن القوات الجوية أصابت 26 منطقة من مجموعات الأسلحة الروسية والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 7 مواقع للدفاع الجوي.

وصدت القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية هجمات روسية في مناطق مستوطنات ماكييفكا ونيفسكي وبيلوهوريفكا في لوهانسك وفيرخنيوكاميانسكي وسبيرن وباخموت ومايورسك وبيرفومايسكي ونوفوميكايليفكا وفوديان وبافليفكا ومستوطنات منطقة دونيتشيستيفكا.

كما شن الروس خلال الـ24 ساعة الماضية 7 ضربات صاروخية و47 غارة جوية، وأكثر من 90 هجوماً من طراز ميلرز.

وفي اتجاهات فولين وبوليسيا، لم يتغير الوضع بشكل ملحوظ، بينما تواصل بيلاروسيا دعم العدوان المسلح الذي يشنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا.

وفي نفس السياق، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو إنه تم إسقاط 6 طائرات بدون طيار كاميكازي فوق المنطقة .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.