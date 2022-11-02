أسعار النفط تسجل 95.78 دولار لبرنت و89.63 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 95.78 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى،89.63 دولار للبرميل حيث ارتفعت الأسعار اليوم بأكثر من 1%.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه شكل فريقًا سيلتقي مع المشرعين الأمريكيين لمناقشة احتمال رفع الضرائب على شركات النفط، إذا لم تساعد في خفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين.

وقال بايدن، " إذا لم تخفض الأسعار للمستهلكين فسوف تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الزائدة وستواجه قيودًا أخرى"،جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن فريقه سيعمل مع الكونجرس للنظر في هذه الخيارات المتاحة.

وأضاف بايدن، أنه في الأشهر الستة الماضية، حققت ست من أكبر شركات النفط أكثر من 100 مليار دولار. مشيرًا إلى أن "شل" جنت 9.5 مليار دولار في الربع الثالث، بينما حققت "إكسون" 18.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ووصف بايدن الأرباح التي حققتها شركات النفط بأنها "شائنة"، لكنه أضاف أنه إذا قامت الشركات بتحويل بعض أرباحها إلى المستهلكين، فإن سعر الغاز سينخفض ​​بمقدار 50 سنتا إضافية.