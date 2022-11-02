أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-11-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-11-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، البويات والصناعات الكيماوية - باكين، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، آراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 8.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.955 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 467.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.9 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.86%، والعرب على 5.97%، واستحوذت المؤسسات على 31.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 8.04 مليون جنيه، 74.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 53.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 11242 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13666 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 4593 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1219 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.087 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 26.09%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 19.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.68%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.27%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 52.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 26.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.41%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 29.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.544 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 24.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 6.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.