أسباب مختلفة لألم المبيض وعلامات الإصابه به

كتبت نهير عبد النبى

المبيضان جزء مهم من الجهاز التناسلي للأنثى وظيفتهما ذات شقين، إنتاج الهرمونات ، بما في ذلك هرمون الاستروجين، الذي يحفز الحيض، وأيضًا إطلاق بويضة واحدة على الأقل كل شهر من أجل الإخصاب المحتمل.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن لعدد من الحالات المختلفة، من الخراجات إلى الأورام، أن تسبب ألم المبيض، حيث يقع المبيضان في أسفل البطن، وهذا يعني أنه إذا كنت تعانين من ألم في المبيض فمن المرجح أن تشعري به في أسفل البطن، أسفل السرة، والحوض، ومن المهم أن يفحص طبيبك أي ألم في الحوض، و يمكن أن تسبب عدة ظروف مختلفة.

يمكن أن يكون الألم في المبايض حادًا أو مزمنًا، ويظهر ألم المبيض الحاد بسرعة (خلال بضع دقائق أو أيام) ويختفي في فترة زمنية قصيرة وعادة ما يبدأ ألم المبيض المزمن بشكل تدريجي ثم يستمر لعدة أشهر أو أكثر.

قد يكون ألم المبيض مستمرًا أو قد يأتي ويذهب، و قد يزداد الأمر سوءًا مع أنشطة معينة ، مثل ممارسة الرياضة أو التبول يمكن أن يكون خفيفًا جدًا بحيث لا تكاد تلاحظه أو يمكن أن يكون الألم في المبايض شديدًا لدرجة أنه يتعارض مع الحياة اليومية.

يمكن أن تركز الاختبارات التشخيصية ، مثل الموجات فوق الصوتية وأنواع التصوير الأخرى ، على سبب الألم، و فيما يلي ملخص لبعض الأسباب المحتملة لألم المبيض وكيفية تشخيصها وعلاجها.

-كيسات المبيض

الأكياس هي أكياس مملوءة بسائل يمكن أن تتشكل في المبايض إنها شائعة جدًا عند النساء ، خاصة خلال سنوات الإنجاب. غالبًا ما تتشكل أثناء عملية الإباضة . يمكن أن يحدث عندما لا يتم إطلاق البويضة أو عندما لا يذوب الكيس - الجريب - الذي يحمل البويضة بعد إطلاق البويضة. عادة لا تسبب أكياس المبيض أي أعراض وتذوب من تلقاء نفسها ومع ذلك ، يمكن أن تسبب ألمًا خفيفًا أو ألمًا حادًا إذا كان الكيس كبيرًا وتمزق.

الأعراض الأخرى لتكيسات المبيض:

-فترات الحيض غير المنتظمة

-الغثيان أو القيء

-الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة

-الانتفاخ

تزول معظم أكياس المبيض من تلقاء نفسها، إذا لم يكن لديك أي أعراض مزعجة ، خاصة إذا لم تكونى قد دخلت مرحلة انقطاع الطمث بعد ، فقد يدعو طبيبك إلى "الانتظار اليقظ". لن يعالجك الطبيب بدلاً من ذلك ، قد يقوم الطبيب بفحصك بشكل دوري لمعرفة ما إذا كان هناك أي تغيير في حالتك.

-منظار البطن هذا شكل من أشكال الجراحة التي تستخدم شقوقًا صغيرة وكاميرا صغيرة مضاءة في نهاية أنبوب معدني يتم إدخاله في البطن لإزالة الأكياس الصغيرة قد يلزم إزالة الأكياس الكبيرة من خلال شق أكبر في البطن. يتم ذلك بتقنية تسمى شق البطن .

-حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل تمنع التبويض وهذا بدوره يقلل من تكوين أكياس جديدة.

-أورام المبيض

يمكن أن تتكون الأورام في المبايض ، تمامًا كما تتكون في أجزاء أخرى من الجسم يمكن أن تكون إما غير سرطانية (حميدة) أو سرطانية (خبيثة).

-أعراض أخرى لأورام المبيض

-انتفاخ أو ضغط في البطن

-الحاجة الملحة للتبول

-عسر الهضم

-الإسهال أو الإمساك

-فقدان الشهية / الشعور بالشبع

-فقدان أو زيادة الوزن بشكل غير مقصود في منطقة المعدة

-ألم المبيض الناجم عن بطانة الرحم

كل شهر ، تتراكم بطانة الرحم استعدادًا لتغذية الجنين النامي. عندما لا يتم إخصاب البويضة ، فإن تلك البطانة تتساقط وتخرج من الجسم عن طريق الحيض في بعض النساء ، تتطور أنسجة مثل بطانة الرحم في أماكن أخرى من الجسم يتضخم هذا النسيج وينزف كل شهر. ومع ذلك ، لا يوجد مكان يسقط فيه ، وقد يشكل نسيجًا ندبيًا يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية.

أعراض أخرى من الانتباذ البطاني الرحمي

-فترات مؤلمة

-ألم أثناء الجماع

-فترات الحيض الثقيلة

-العقم

-ألم مع حركات الأمعاء

-مرض التهاب الحوض

مرض التهاب الحوض (PID) هو عدوى تصيب المبايض أو الرحم أو قناتي فالوب غالبًا ما يحدث بسبب الأمراض المنقولة جنسياً مثل السيلان أو الكلاميديا إنه أحد أكثر أسباب آلام الحوض شيوعًا عند النساء.

الأعراض الأخرى لمرض التهاب الحوض

-حمى

-إفرازات مهبلية قد تكون لها رائحة

-نزيف الحيض غير المنتظم

-إسهال

-التقيؤ

-إعياء

-صعوبة التبول

-متلازمة بقايا المبيض

تعرف جراحة إزالة الرحم والمبيضين باسم استئصال الرحم والمبيض البوق الثنائي - استئصال المبيض هو إجراء يتم فيه إزالة كل من قناتي فالوب والمبيضين في حالات نادرة ، قد تُترك قطعة صغيرة من المبيض عن طريق الخطأ يمكن أن تنمو البقايا وتتطور إلى تكيسات مؤلمة.