الرياضة علاج لانخفاض هرمون تستوستيرون عند الرجال.. اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

انخفاض هرمون التستوستيرون أو قصور الغدد التناسلية الذكرية ، والذي يطلق عليه أيضًا انخفاض التستوستيرون ، هو حالة لا تنتج فيها الخصيتان ما يكفي من هرمون التستوستيرون. وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فأن انخفاض تعداد هرمون التستوستيرون للبالغين يعتبر عمومًا أقل من 250 نانوجرام لكل ديسيلتر (نانوغرام / ديسيلتر).

من الطبيعي أن تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم العمر و يبلغ متوسط ​​الانخفاض حوالي 1٪ سنويًا بعد سن الثلاثين، لكن الأبحاث الجارية تظهر انخفاضات لا علاقة لها بالشيخوخة و تقارن هذه الدراسات الأشخاص من نفس العمر في سنوات مختلفة، لذلك نرى باستمرار مستويات هرمون التستوستيرون أقل مما كنا نتوقعه بسبب الوزن الزائد والظروف الصحية ذات الصلة وهذا ينذر بالخطر من منظور طويل الأجل.

ولكن في حين أن هناك اتجاهًا هبوطيًا في مستويات هرمون التستوستيرون الخاصة بالعمر ، فإن المتوسطات لم تنخفض إلى النقطة التي تكون فيها في النطاق "المنخفض" بالنسبة للسكان بشكل عام.

لماذا انخفضت مستويات هرمون التستوستيرون؟

كما لوحظ ، لم يحدث هذا الانخفاض غير المرتبط بالعمر في مستويات هرمون التستوستيرون في الفراغ ولاحظ الأطباء بان المزيد من الأشخاص الذين يعانون من تدهور حالتهم الصحية العامة". "قد يؤدي ذلك إلى تسريع فقدان هرمون التستوستيرون مقارنة بالأجيال السابقة."

ومن العوامل التي تسبب انخفاض هرمون التستوستيرون



-الوزن

الوزن الزائد وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) يضعان ضغطًا إضافيًا على جسمك ، والذي يبدو أنه يؤثر على إنتاج هرمون التستوستيرون وعملية توزيعه الطبيعى.

-شرب الكحول

الشرب المزمن والمفرط يقلل في النهاية من إنتاج هرمون التستوستيرون.

-النوم

عادة ما تكون مستويات هرمون التستوستيرون لديك في أعلى مستوياتها في الصباح بعد إعادة شحن جسمك أثناء النوم تتعطل هذه العملية إذا كان نومك الهادئ يزعجك بسبب ظروف مثل توقف التنفس أثناء النوم .

ماذا يمكنك أن تفعل لزيادة هرمون التستوستيرون الخاص بك؟



"من الطبيعي أن يعاني الشخص من انخفاض في هرمون التستوستيرون مع تقدمه في العمر ، لكننا نرى هذه العملية تتسارع في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الصحة العامة، إجراء تغييرات أساسية في نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة بشكل أكبر وتناول الطعام بشكل أفضل يمكن أن يحسن من أرقامك. بالإضافة إلى ذلك ، ستكون أكثر صحة بشكل عام.