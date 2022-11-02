اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. إزاى تتعامل مع الوالدين كبار السن بشكل صحيح؟

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:19 م
أخلاقنا الجميلة.. إزاى تتعامل مع الوالدين كبار السن بشكل صحيح؟ إزاى تتعامل مع الوالدين كبار السن بشكل صحيح؟

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يبذل الوالدان كل ما فى وسعهما حتى تتم رعاية الأبناء وتربيتهم على أكمل وجه، دون انتظار أى شيء في المقابل، ويجب على الأبناء احترام الوالدين بشكل كبير، والحرص على عدم مضايقتهما أو عدم إزعاجهما، وعدم المجادلة معهما.

 

وبالتأكيد فإن الوالدين هما البركة في الحياة، ومهما حاولت أن تعوض ولو جزء صغير ممن فعلوه معك لن تقدر على ذلك ولو حرصت، ويوجد بعض النصائح التي يمكن فعلها حتى تعبر عن احترامك لوالدي حين يكبرا في السن، وفقاً لموقع"varietyfun".. ونرصد أبرز تلك النصائح فيما يلى.. 

أخلاقنا الجميلة
أخلاقنا الجميلة

اخلاقنا الجميلة

مبادرة اخلاقنا الجميلة

كيف تعامل الوالدين

نصائح للتعامل مع الوالدين



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