أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه الدعوة للقادة العرب لحضور قمة المناخ فى شرم الشيخ

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدعوة للقادة العرب لحضور قمة المناخ كوب 27 التى ستنعقد فى مدينة شرم الشيخ الشهر الجارى.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الحكومة توافق على قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضِ فى سيناء لمدة عام

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضِ في شبه جزيرة سيناء، لمدة عام.

ويأتى ذلك حتى يتسنى للمحافظة استكمال اجراءات التقنين، فى ضوء قرب انتهاء العمل بالقرار المشار إليه، خاصة فى ظل كثرة واستمرار المواطنين في تقديم طلبات التقنين وحرصهم على اتمام الاجراءات الخاصة بهذا الشأن.



مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من بولندا بعد توقف 10 سنوات.. صور

استقبل مطار طابا الدولى، اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة "LOT" القادمة من بولندا، بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات، ومن المقرر، أن يكون جدول التشغيل بواقع رحلتين أسبوعياً طوال الموسم الشتوى.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية القادمة إلى مصر.

واستقبل المطار أول رحلة بالجسر المائى فور هبوط الطائرة تعبيرا عن الترحيب بعودة رحلات الشركة البولندية مرة أخرى، وقام فريق العلاقات العامة فى مطار طابا بالترحيب بالسائحين وتيسير إجراءات وصولهم .



الأرصاد: غدا شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة والصغرى بالعاصمة 18 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.



رئيس الوزراء: الدولة تتحمل 43 مليار جنيه بسبب عدم زيادة سعر الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرار بعدم زيادة الأسعار لمدة عام واليوم سعر الدولار زاد، وبالتالى الدعم اللى هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.

وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصرى، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.



الفرقاطة "العزيز" من طراز "MEKO-A200" تصل قاعدة الإسكندرية البحرية

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "العزيز" من طراز "MEKO-A200" التى تم بناؤها بشركة" TKMS" بترسانة "SBN" الألمانية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية، والتى تعد واحدة من أصل أربع فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصـر وألمانيا.

وتتمتع الفرقاطة "العزيز" بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة، ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيـسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة على الجهد المبذول أثناء فترة الإعداد، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وألمانيا.

وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحري.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين والملحق العسكري الألماني بالقاهرة.



الحكومة: لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال تتسبب فى الوفاة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات بأسماء أدوية سعال فى الصيدليات تتسبب فى وفاة متناولها، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الحكومة، أنه لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها، وأن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير متداولة بسوق الدواء المصري، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة سواء بالمستشفيات، أو الوحدات الصحية أو الصيدليات بما فيها جميع أدوية السعال آمنة وفعالة وذات جوده عالية، ولا تتسبب في أي أضرار صحية لمتناولها، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية خلال كافة مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع والبيع بالصيدليات، مشيرةً إلى تنفيذ حملات التفتيش الصيدلي بشكل دوري على كافة الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية، مع سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها، وحصولها على التراخيص اللازمة.



رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتوريد 5 ملايين شجرة لزراعتها بالمحافظات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدي اتفاق، بين وزارة التنمية المحلية من جانب، وكُلِ من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، ممثلة في شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، من جانب آخر، بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مُستهدف زراعتها بالمُحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وقام بالتوقيع على عقدي الاتفاق كلٌ من: المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم عبد الحميد هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي.

ويأتي هذا الاتفاق في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مُبادرة تستهدف "زراعة 100 مليون شجرة" بالمحافظات، لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.



معهد الفلك: الثلاثاء المقبل يشهد خسوف القمر الأخير لعام 2022

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إن الكرة الأرضية ستشهد يوم 8 نوفمبر الحالى خسوفا كليا للقمر وهو الثانى والأخير لعام 2022، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجرى الحالى 1444، وفيه يغطى ظل الأرض 135.9 بالمائة تقريبا من سطح القمر.

وأشار القاضى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الخسوف لن يمكن رؤيته في مصر والمنطقة العربية، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و54 دقيقة تقريبا، فيما تستغرق مرحلة الخسوف الكلي ساعة و25 دقيقة تقريبا.

وكشف عن المناطق التي سترى هذا الخسوف والتي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها شمال وشرق أوروبا، أستراليا، آسيا، أمريكا الشمالية، معظم أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، القارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية الجنوبية.