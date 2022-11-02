أخبار البورصة اليوم الأربعاء 2-11-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 2-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.955 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، آراب للتنمية والاستثمار العقاري.



البورصة تخسر 8.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.955 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 467.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.9 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.86%، والعرب على 5.97%، واستحوذت المؤسسات على 31.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 8.04 مليون جنيه، 74.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 53.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 11242 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13666 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 4593 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1219 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



أسهم خزينة وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 200 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.03%، وشراء الثانية 497.5 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.71%، وشراء الثالثة 2 مليون سهم، تمثل نسبة 0.07% من الشركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مليون سهم، 300 ألف سهم، 742 ألف سهم، 16.7 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية، 86 ألف سهم، 145 ألف سهم، 114.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابضة 48 ألف سهم.



حديد عز أعلنت شركة حديد عز، شراء المساهم شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، عدد 25 ألف سهم بسعر 16.858 جنيه بقيمة إجمالية 421.5 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 3.063% إلى 3.067%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، إيرادات بلغت 520.3 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر عام 2022 بمعدل نمو سنوي 25% بفضل زيادة متوسط أسعار البيع بنسبة سنوية 23% خلال نفس الفترة، وبلغ صافي الربح 129.5 مليون جنيه بنسبة نمو 21%.

كما حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات 69.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 14%، وبلغ صافي الخسائر 48.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 39%.