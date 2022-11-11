وزير الزراعة يبحث مع نظيره الاسترالى التعاون لنقل تكنولوجيات الزراعة الحديثة

شرم الشيخ- أسماء نصار

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع ريس ويتبى وزير الزراعة بدولة أستراليا وبحث معه آفاق التعاون المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين ‏وذلك على هامش قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ.

وطرح القصير ‏خلال اللقاء نقاط التعاون المقترحة والتى تمثلت فى سبل تعزيز التجارة البينية بين الدولتين وبحث امكانية قيام الجانب الاسترالى بتوفير وسائل شحن للسلع الإستراتيجية من أستراليا الى مصر باسعار تنافسية وإعادة النظر فى القرارات المتعلقة باستيراد الخراف والأغنام الحية من استراليا والتعاون فى مجال استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الانتاجية والجودة ومقاومة للجفاف والملوحة والأسراع فى الانتهاء من ملف تصدير العنب المصرى للسوق الاسترالى .

كما تناول لقاء الوزيران التعاون فى مجال البحث العلمى الزراعى ونقل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى مجال الزراعة وإنتاج تقاوى محسنة ومقاومة للآفات والأمراض خاصة المتعلقة بالسلع الاستراتيجية كالقمح والذرة وفول الصويا أيضا التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال البحوث الزراعية التطبيقية وإنتاج الأمصال واللقاحات .

واتفق الوزيران على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين تتضمن كافة اوجه التعاون سالفة الذكر وغيرها على ان تنص على انشاء لجنة زراعية مشتركة يترأسها وزيرا الزراعة فى البلدين على ان تجتمع مرة واحدة فى العام فى كلآ من الدولتين على التوالى .

ومن ناحية أخرى فقد أعرب الوزير الأسترالى عن سعادته فى المشاركة فى مؤتمر المناخ معربا عن امتنانه بزيارة مصر ومؤكدا على حق الدول النامية وفى مقدمتها دول القارة السمراء فى الحصول على تعويضات ملائمة نتيجة لتعرضها لخسائر ضخمة نجمت عن عوامل خارجة عن إرادة تلك الدول.

حضر الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة ومن الجانب الاسترالى السيدة ناشيد شودرى المستشار التجارى الاقليمى لاستراليا فى المنطقة.